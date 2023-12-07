Замість олів'є і крабового: Як приготувати салат з копченою куркою та твердим сиром до Нового року

Рецепт салату з копченою куркою і сиром – це швидкий варіант для тих, хто цінує час та бажає насолоджуватися витонченим смаком на святковому столі.

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Зі своїм вражаючим ароматом цей салат стане відмінним доповненням до вашого святкового меню. Він готується за 20 хвилин і гарантовано створить атмосферу смаку та аромату на вашому столі під час святкування. Рецептом поділились на сайті fajnegotowanie.pl.

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Інгредієнти:

2 огірки;

150 г копченого філе (або копченої шинки);

150 г твердого сиру (рекомендовано використовувати Едам);

180 мл натурального йогурту;

20 г смаженої цибулі;

2 зубчики часнику;

Сіль, перець, прованські трави за смаком.

Приготування:

Натерти сир на тертці та переложити його в миску. Копчене філе порізати на кубики або тонкі брусочки та додати до сиру. Огірки помити, очистити та нарізати кубиками, а потім також додати до миски з іншими інгредієнтами. У іншій мисці змішати натуральний йогурт з пресованим часником. Додати сіль, перець, прованські трави за смаком і ретельно перемішати. Злити отриманий соус у салат і докладно перемішати.

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