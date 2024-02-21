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Замість моркви по-корейськи: як приготувати просту та смачну закуску з пекінської капусти

Ігор Романько

Як зробити салат з пекінської капусти корейською

Фудблогерка та авторка кулінарної сторінки поділилася чудовим рецептом кімчі – корейської закуски з пекінської капусти, яка виходить неймовірно смачною та апетитною.

Смачна та ароматна закуска зі сторінки "Tasty Storiesua" чудово доповнить будь-який стіл і стане вашим улюбленим корейським блюдом.

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Інгредієнти:

  • 1 пекінська капуста
  • 6 великих зубчиків часнику
  • 2 моркви
  • 1 цибулина
  • 1 маленький солодкий перець
  • 1/2 гострого перцю чилі
  • 4 ст. л. паприки
  • 1 ч. л. копченої паприки
  • 100 г солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 100 мл соєвого соусу
  • 1 ч. л. кунжуту
  • 2 л води

Приготування:

1. Розсіл:

  • Закип'ятити воду, додати сіль і перемішати до розчинення.
  • Охолодити розсіл.
  • Розрізати пекінську капусту на 4 частини, залити розсолом і поставити під прес на 6-9 годин.

2. Маринад:

  • Натерти моркву, нарізати цибулю тонкими півкільцями, солодкий перець – тонкими смужками.
  • Вичавити часник, перець чилі нарізати тонкими кільцями.
  • З'єднати всі інгредієнти, додати паприку, соєвий соус, цукор.

3. Кімчі:

  • Відцідити капусту від розсолу, змастити кожен лист маринадом.
  • Посипати кунжутом, поставити під прес на 3 доби в холодильник.
  • Можна також замотати капусту в харчову плівку.

Порада:

  • Для більш гострого кімчі можна додати більше перцю чилі.
  • Кунжут можна обсмажити для більш насиченого аромату.
  • Зберігати кімчі в холодильнику.

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