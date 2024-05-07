Смачний сніданок з паски, що залишилася після Великодня

Залишилась Паска?

Я готую з неї швидкий, смачний сніданок або десерт. Ви, напевно, вже чули про Французький Тост або Пан Пердю - "забутий хліб".

На одну паску діаметром 12см - 5 великих тостів потрібно:

3 яйця

100г молока

25-30г цукру

кориця та за бажанням цедра цитрусових

Готуємо:

-змішую яйця, молоко, корицю та цукор вінчиком;

-нарізаю паску на шматки товщиною десь 2 см;

-розігріваю пательню з олією;

-вмочую шматок паски у молочну суміш з обох сторін і обсмажую на повільному вогні з обох сторін;

-викладаю на тарілку та одразу додаю кульку морозива або добрячу ложку збитих вершків і трішечки поливаю зверху медом чи будь-яким солодким сиропом;

-зверху посипаю подрібненим підсмаженими лісовими горіхами.

Це дуже смачно і ви можете робити Пан Пердю із будь-яким хлібом!

Обіймаю.