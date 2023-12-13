Смачні та супершоколадні: рецепт ялинок брауні
Ці тістечка дуже просто готуються, але смаком ви будете здивовані. Вони супершоколадні та дуже ніжні. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Цукор – 180 г
Чорний шоколад 70-75% – 140 г
Масло вершкове – 120 г
Борошно пшеничне – 50 г
Какао-порошок –30 г
Яйця курячі –2 шт.
Екстракт ванілі – 1/2 ч. л.
Сіль – за смаком
Олія соняшникова – 20 мл
Для глазурі:
Цукрова пудра – 80 г
Посипка декоративна –10 г
Вода –60 мл
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Спосіб приготування:
Грубо наріжте темний шоколад та вершкове масло і відправте у каструлю з товстим дном та розтопіть на водяній бані.
Яйця кімнатної температури вбийте в миску яйця (вони мають бути кімнатної температури) і всипте цукор. Збийте міксером.
Потім додайте до суміші розтоплений темний шоколад і екстракт ванілі і всипте просіяне борошно, сіль і несолодкий какао-порошок. Збийте міксером до однорідності.
Суміш вилийте суміш у прямокутну форму, змащену олією, і розрівняйте поверхню. Відправте у духовку та випікайте при 170 градусах близько 15 хвилин.
Вийміть брауні з духовки іі наріжте ножем на трикутники.
Глазур: у миску просійте цукрову пудру, потроху влийте воду і перемішайте. Прикрасьте глазур‘ю.
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