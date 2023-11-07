Смакота на підвіконні: як самостійно виростити м‘яту вдома

М’яту легко виростити вдома навіть з невеличкої гілочки. Просто помістіть її в воду та зачекайте, доки з гілки з’являться корінці.

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Про це повідомляє prostoway.

Після того, як ви побачите, що з'явилися корінці, пересадіть гілку м'яти в горщик із грунтом. Найкраще використовувати суміш торфу, перегною, піску та звичайної землі для посадки м'яти.

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Якщо ви хочете виростити м'яту не з гілочки, а з рослини, яку ви витягли з відкритого ґрунту, то намагайтеся залишити при корені трохи землі, де росла м'ята. Так рослина краще приживеться і швидше почне рости. А нові пагони, які зростатимуть, ви зможете обрізати та використовувати в кулінарії.

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