Смакота на підвіконні: 5 овочів, які можна вирощувати в квартирі

Вирощувати овочі можна навіть взимку в умовах квартири. Є деякі сорти, які не потребують ретельного догляду та створення тепличних умов.

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Про це пише Радіотрек.

Листя салату

Враження від швидкості та легкості росту салату вас приємно здивує. Достатньо лише добре освітленого підвіконня. Посів швидко дасть перші паростки, але не забувайте про регулярний полив.

Помідори

На підвіконні відмінно розвиватимуться низькорослі томати. Виберіть ящик з достатнім простором для кожного куща.

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Перці

Щоб отримати врожай, розміщуйте горщики на місці, яке освітлюється не менше 6-8 годин щоденно. Ви можете вирощувати як гострий, так і солодкий перець.

Мікрозелень

Ваше власне вітамінне джерело можна виростити на вікні. Посійте редьку, капусту, базилік та інші овочі, а потім насолоджуйтесь їх смаком.

Зелена цибуля

Вирощування зеленої цибулі вдома — легка справа, і ви швидко отримаєте соковиті паростки, які можна додавати в багато страв.

Нагадаємо, ми вже писали, що зробити з яблуками, щоб вони зберігались дуже довго і не псувались.

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