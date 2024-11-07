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Смачне печиво, ідеальне до чаювання: рецепт
Друзі, пропоную вам рецепт смачного печива, яке стане ідеальним доповненням до чаювання.
Інгредієнти:
• Цукор — 120 г;
• Вершкове масло — 160 г;
• Трост цукор — 120 г;
• Розпушувач — 12 г;
• Борошно — 300 г;
• Яйце — 1 шт;
• Шоколад — 180 г;
• Згущене молоко ПМКК — 300 г.
Спосіб приготування:
1. В мисці поєднати два види цукру, розпушувач, перемішати. Додати яйце та масло, перемішати. Додати подрібнений шоколад.
2. Замішати тісто в "шар", поділити на рівні частини, в середину додати згущене молоко.
3. Випікати протягом 10-12 хв при температурі 170°.
Зберігайте, додавайте до рецепту згущене молоко і насолоджуйтеся смаком, що перевершить усі очікування.