Смачніші, ніж ви звикли: Як приготувати швейцарські деруни
Ми вже ділилися порадами, як уникнути потемніння картоплі в тісті для дерунів, а тепер хочемо поділитися рецептом витончених картопляних оладок, які популярні в Швейцарії і відомі як рьошті.
Рецепт цих смачних оладок надано порталом "Школа Життя". Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся неперевершеним смаком швейцарських картопляних оладок.
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Інгредієнти:
- Картопля – 4 шт.
- Цибуля – 4 шт.
- Соняшникова олія для смаження
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Натерти картоплю тонкою довгою соломкою. Добре промити нарізану картоплю холодною водою.
- Розмістити нарізану картоплю на рушнику та ретельно витерти від надлишкової вологи. Перекласти велику глибоку миску.
- Також нарізати цибулю на терці, добре промити її холодною водою. Промокнути рушником і додати до нарізаної картоплі.
- Добре перемішати картоплю з цибулею руками. Налити трошки олії для смаження на невелику сковорідку.
- Взяти жменю суміші картоплі та цибулі, рівномірно розподілити руками та злегка придавити зверху лопаткою. Смажити на середньому вогні до отримання гарної рум'яності, по кілька хвилин з кожного боку.
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