Впорається навіть новачок: як швидко зробити ідеальні стрілки крапковим методом
Мрія кожної дівчини - це ідеальні стрілки, і ukr.media поділився інструкцією, яка допоможе зробити їх рівними й акуратними з першого разу.
Ось кроки для створення чудових стрілок:
- Поставте крапку в куточку ока.
- Визначте точки на повіці, вказавши межі райдужної оболонки і зіницю.
- Позначте край ока і межу повіки, щоб визначити товщину стрілки. Додайте крапку на середині віртуальної лінії між кінчиком ока і бровою.
- Промалюйте лінію від точки до точки, при цьому визначаючи товщину стрілки - чим віддаленіше вона від повіки, тим товстіше вона буде.
- З'єднайте крайню точку стрілки з кінчиком ока, створюючи лінію.
- Ретельно зафарбуйте стрілку, повторюючи ці кроки на іншому оці.
- Зробіть лінію більш насиченою, використовуючи підводку.
- Виправте можливі недоліки ватною паличкою.
- Заверште макіяж, намалювавши вії.
Нагадаємо, ми вже писали, які помилки в макіяжі старять.
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