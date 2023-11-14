Впорається навіть новачок: як швидко зробити ідеальні стрілки крапковим методом

Мрія кожної дівчини - це ідеальні стрілки, і ukr.media поділився інструкцією, яка допоможе зробити їх рівними й акуратними з першого разу.

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Ось кроки для створення чудових стрілок:

Поставте крапку в куточку ока. Визначте точки на повіці, вказавши межі райдужної оболонки і зіницю. Позначте край ока і межу повіки, щоб визначити товщину стрілки. Додайте крапку на середині віртуальної лінії між кінчиком ока і бровою. Промалюйте лінію від точки до точки, при цьому визначаючи товщину стрілки - чим віддаленіше вона від повіки, тим товстіше вона буде. З'єднайте крайню точку стрілки з кінчиком ока, створюючи лінію. Ретельно зафарбуйте стрілку, повторюючи ці кроки на іншому оці. Зробіть лінію більш насиченою, використовуючи підводку. Виправте можливі недоліки ватною паличкою. Заверште макіяж, намалювавши вії.

Нагадаємо, ми вже писали, які помилки в макіяжі старять.

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