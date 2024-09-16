Візажисти поділились простим секретом, як зробити брови ідеальними всього у два кроки

Брови залишаються ключовим елементом у мистецтві макіяжу. Вони не просто окреслюють риси обличчя, але й здатні докорінно змінити його вираз.

Якщо раніше в тренді були надтонкі брови, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. Про секрети створення здорових та доглянутих брів розповіло видання Glamour.

Останнє десятиліття ознаменувалося відродженням багатьох тенденцій 90-х: повернулася мода на коричневу підводку, заколки у формі метеликів та блиск для губ. Проте найпомітніші зміни торкнулися оформлення брів. Тонкі, ледве помітні лінії відійшли в минуле, поступившись місцем пишним і натуральним формам, які підкреслюють індивідуальність обличчя.

Тенденція на "м'які брови" завоювала популярність завдяки своїй універсальності та здатності гармонійно поєднуватися з рисами практично кожної дівчини. Візажисти стверджують, що незалежно від того, чи ваші брови надто густі, чи навпаки, недостатньо об'ємні, ви можете легко досягти бажаного ефекту за допомогою якісного гелю для брів.

Шлях до ідеальних брів

Етап 1: розчісування

Початковий етап передбачає ретельне розчісування брів вгору за допомогою чистого гребінця або спеціальної щіточки. Важливо розділити кожен волосок, особливо ті, що перекривають один одного, щоб брови мали акуратний та структурований вигляд без проміжків та надмірних згущень.

Етап 2: заповнення

Для заповнення рекомендується використовувати тонкий олівець або спеціальну ручку для брів, які дозволяють створювати штрихи, що імітують натуральні волоски. Щоб уникнути ефекту "пласких" брів, краще віддати перевагу саме олівцю, а не пудрі чи тіням.

Не забувайте розчісувати брови під час процесу заповнення, а також використовувати олівці двох відтінків — один у тон вашого волосся, інший трохи світліший для додаткової виразності.

На завершення нанесіть гель або віск для брів, щоб зафіксувати форму.

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Турбота про брови

Важливо пам'ятати, що брови, як і будь-яка інша частина обличчя, потребують регулярного догляду. Фахівці з макіяжу рекомендують ретельно змивати косметику з брів наприкінці дня, використовувати пілінг для відлущування відмерлих клітин шкіри та застосовувати спеціальні сироватки або олії для стимуляції росту волосків.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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