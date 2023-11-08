Візажисти назвали три помилки в макіяжі, які старять

Макіяж може зробити вас зіркою вечора або додати декілька років, навіть якщо ви витратили значну суму на якісну косметику. Ukr.media розгляне, які помилки в макіяжі можуть вплинути на ваш зовнішній вигляд і надати йому віку.

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Про це пише Ukr.media.

Тонкі та чіткі брови

Графічних брів популярні і в сучасному макіяжі, але занадто сильне затемнення та виразне промальовування внутрішньої лінії бров може зробити ваш образ грубим і навіть додати декілька років. Якщо у вас навислі повіки, то цей спосіб промальовування брів тільки погіршить ситуацію, і ви не зможете приховати її за допомогою тіней. Замість жорсткого олівця для брів рекомендується використовувати тіні для брів на кілька відтінків темніше, ніж порожній колір вашого волосся.

Занадто щільний тональний засіб

Вибір правильного тонального засобу - ключ до успішного макіяжу. Візажисти рекомендують утриматися від використання занадто густої тональної основи, якщо ви не плануєте створювати вечірній макіяж. Зазвичай багато жінок за допомогою тонального крему намагаються приховати недоліки, але це може призвести до протилежного ефекту - крем висихає і робить нерівності шкіри ще більш помітними. Якщо ви бажаєте приховати почервоніння чи синці, віддайте перевагу тональному флюїду того ж відтінку, що й ваша шкіра. Дефекти можна приховати за допомогою коректора та консилера, і база не повинна бути надто щільною.

Теплі відтінки помади

При виборі макіяжу з теплими відтінками, слід бути обережними, якщо ваш тип кольору волосся - холодний або нейтральний. Особливо обережно потрібно використовувати теплі помади та блиски для губ. Крім того, що вони підкреслюють жовтизну зубів, також вони нададуть вашому обличчю непотрібних акцентів. Ще гірше, якщо ви вибираєте надто світлі відтінки помади. Дні, коли природний колір губ перекривався тональним кремом або помадою з ефектом "тоналки", вже минули. Важливо обирати відтінки, які максимально наближені до вашого природного кольору губ, тим самим досягнувши ефекту "свої губи, тільки краще".

Нагадаємо, ми вже писали який макіяж старить.

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