Ветеринари назвали причину хропіння бульдогів та методи вирішення проблеми

Хропіння французьких бульдогів часто вважається смішним та милім звуком. Однак ця звичка може вказувати на можливі проблеми зі здоров'ям.

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Про це пише my.dog.net.

Існує кілька можливих причин хропіння бульдогів. Відомо, що французькі бульдоги мають високий ризик проблем з диханням через свою брахіцефальну морду. Їх коротка морда та відсутність м'якого піднебіння можуть спричиняти свист та хропіння, оскільки менший носовий об'єм обмежує кількість повітря, яку собака може вдихнути.

Якщо здається, що ваш бульдог має проблеми зі здоров'ям, які супроводжуються закладенням носа та звуками під час дихання, вам слід негайно звернутися до ветеринара. Лікар може порадити хірургічне втручання для очищення носових проходів та поліпшення дихання.

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Хоча неможливо повністю запобігти хропінню бульдогів, існують певні кроки, які можна вжити для поліпшення їхнього дихання перед сном. Важливо вибрати для свого бульдога комфортне та якісне ліжко.

Також, слід уникати годування пізно ввечері перед сном, оскільки переїдання може підвищити ризик хропіння, як у людей, так і в собак. Найкраще годувати вашого улюбленця за дві години до сну.

Щоб зрозуміти причину хропіння у вашого бульдога, також варто перевірити, чи він не страждає від алергії. Реакція на алергени, такі як пил, кліщі, цвіль може викликати аномальне дихання, алергічний кашель, чхання та хропіння.

Слідкуйте за вагою вашого бульдога, оскільки зайва вага може погіршувати проблеми з диханням. Якщо ваш пухнастий друг має зайву вагу, розгляньте можливість зміни дієти на збалансовану з низьким вмістом калорій та регулярні прогулянки.

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