Речі, які ніколи не вийдуть з моди: мають бути в кожному гардеробі

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Або як зібрати базову капсулу і зекономити купу грошей та часу! Сьогодні я розповім вам основу з основ, які має знати кожна стильна жінка (або чоловік) - так звану капсулу, або такий одяг, які ви можете носити багато років та бути іконою стилю.

Отже, є тренди, тенденції - це весь той одяг, що ми бачимо на зірках, селебріті та на сторінках журналів мод. Всі вони дуже швидкоплинні, і іноді ми навіть не встигаємо щось одягти, як воно вже вийшло із моди.

Але є ж і такий одяг, який залишається класикою на довгі роки - так званий класичний, який буде актуальний завжди. Тож чому би не інвестувати у брендові якісні “довготривалі" реч і не морочити собі голову “що б одягти" та “чи пасує ця модна сумочка до чогось із моєї шафи".

Термін "капсульний гардероб" був винайдений англійкою Сьюзі Фокс, що мала свій бутік у 1970-х роках. Так вона позначала колекцію основних предметів одягу, які не виходять з моди, і тому їх можна носити протягом декількох сезонів.

1. Джинси

Причому саме модель Levi’s 501 - ті найбажаніші американські із найякіснішого блакитного деніму з ідеальною посадкою та відтінком. Вони поза часом! Підходять як чоловікам, так і жінкам, вони є найуніверсальнішою моделлю компанії Levi Strauss з 1853 року.

2. Тренч

Той самий бежевий плащ, а точніще тренч кольору “кемел", тобто “верблюжого" відтінку. Звісно, в ідеалі це має бути Burberry.

Колись цей предмет одягу був розроблений для військових, його тканина добре захищала від дощу та вітру. Але 1879 року Томас Берберрі винайшов тканину "габардін", яка була більш стійкою, та представив свою розробку владі Великої Британії. Після цього тренч Burberry почали носити всі - від спортсменів до політичних діячів. Це дійсно одна з найпрактичніших і найстильніших речей, особливо тренч благородного кольору кемел, який легко комбінується із чим завгодно - від джинсів до коктейльної сукні.

3. Маленька чорна сукня

Про неї вже писали всі і всюди мільйон разів. Хіба ти ще досі собі не купила?

Окей, тоді обирай таку, яка не мнеться і її не треба прасувати, коли кудись поспішаєш. Це ідеальний мастхев для подорожей, для побачень, офісного корпоративу чи світської події. Якщо гаманець дозволяє, можна придбати сукню люксового бренду, того ж CHANEL (адже саме Коко Шанель колись придумала цю революційну на той час модель), або ж можна знайти цей мастхев і в масмаркеті. Головна умова: фасон має бути ідеальним для вас.

4. Біла футболка

Колись її носили американські військові як спідню білизну, а тепер це стильний та класичний елемент гардеробу як для чоловіків, так і для жінок. Біла футболка з круглим вирізом, прямого крою, із щільного трикотажу та правильної середньої довжини - найкращій вибір для бази. Краще обирати моделі без принту, адже тоді її можна стилізувати як завгодно. І ще порада про білий колір: краще купувати більш м'які відтінки (слонової кістки або молочний, наприклад), адже білосніжний пасує не під кожний кольоротип шкіри, а також створює різкий контраст з іншим одягом.

5. Біла сорочка

Це вічна класика і мастхев - класична біла сорочка (не блуза і не жіноча приталена). Класичний крій саме чоловічої сорочки - незамінна річ у гардеробі і основа з основ. Вона може бути як у повсякденній інтерпретації з джинсами, так і у вечірній, і навіть пляжній! Так-так, якщо ви раптом забули туніку або сарафан, біла сорочка і тут вас врятує. і, повірте, буде виглядати шикарно та достойно!

6. Білі кеди

Звичайно, білі кеди можуть бути будь-якого бренду, але ж ми всі знаємо, що улюбленці всього світу - це кеди Converse. Колись їх носили тільки на спортивних майданчиках - ще 1917-го вони були представлені як баскетбольне взуття. А коли за дизайн “конверсів" взявся баскетбольний гравець Чак Тейлор, вони полюбилися кожному та стало просто культовим. В кедах зараз можна прийти на будь-який захід, це давно вже не моветон. Тому сміливо стрибаємо у білосніжну пару та біжімо прямісінько у Віденську оперу!

7. Кашеміровий светр

Це дуже приємна та розумна інвестиція в гардероб. Не зважаючи на ціну будь-якого виробу із кашеміру, перш за все, ви купуєте якість на довгий строк. Це і натуральний матеріал (і відповідно тепліший за акрил чи синтетику), і приємний колір (кашемір фарбують лише натуральними фарбами), і річ тривалого служіння, адже при правильному догляді буде радувати вас не один рік. Правило - беремо простий класичний светр прямого крою з V-подібним чи округлим горловинням та не надто яскравий відтінок, без усіляких стразиків та бусиків. У цьому випадку вам буде легше його комбінувати з найрізноманітнішими речами - від джинсів до білої сорочки чи сукні.

8. Туфлі-лодочки

Звичайно, у кожної жінки у шафі знайдуться супермодні чи супердорогі туфлі, у яких зручно лише… сидіти. Але потрібно мати ще одні - ті, в яких ви зможете гідно протриматися весь вечір, не перевзуваючись у кросівки. Забудьте про шпильки 12 см, навіть якщо ви невеликого зросту! По-перше, ці стриптизерські туфлі не модні і аж ніяк не класика, а по-друге, гарно виглядають лише на фото, а на тротуарі чи бруківці - дуже комічно. Оберіть комфортну висоту та ширину підборів, класичний колір - чорний, бежевий, приглушений червоний, простий дизайн без фурнітури чи стразів - і ці туфлі прослужать вам роками, а комбінувати їх можна і з штанами, і з елегантними сукнями.

9. Брючний костюм

Це просто “класична класика". От тільки одягати такий костюм з підборами та сорочкою - ой як нудно. Сьогодні існує безліч фасонів і можливості стилізації. Наприклад, беремо “конверси" та білу футболку, обираємо оверсайз модель костюму - і все, динамічний та стильний образ готовий!

10.Шкіряна (з еко шкіри) куртка

Хто б що не казав, а байкерська куртка (чи косуха) вже давно стала класикою. Це надасть будь-якому луку буремності та зухвалої нотки - як з джинсами, так і з сукнею. Обов‘язково обирайте прямі та не приталені моделі, бо будете виглядати куцо і безглуздо, та не матимете нічого спільного із тим, про що ви так хотіли заявити.