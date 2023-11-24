Поблизу Італії виявили обсидіан з неолітичної корабельної аварії (фото)

Морські археологи виявили блок обробленого обсидіану з неолітичної корабельної аварії біля узбережжя Капрі, Італія. Блок має розміри приблизно 11 на 8 на 6 дюймів і важить майже 18 фунтів.

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На ньому є сліди різання та обробки, тому археологи знають, що це був торговий матеріал, а не випадковий шматок обсидіану, який самостійно потрапив на морське дно. Про це повідомляє The History Blog.

Жодних залишків корабля не було знайдено, але площа розсіювання обсидіану була набагато більшою. Це означає, що блоки були вантажем загубленого корабля.

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Археологи планують широке дослідження морського дна, щоб виявити можливий корпус та будь-який інший вантажний матеріал навколо місця знахідки.

Блок обсидіану передано на склад Головного управління та очікує очищення та консервації. Реставратори видалять конкреції на його поверхні, щоб детально проаналізувати блок.

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