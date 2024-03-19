Вареники на заварному тісті: рецепти з різними начинками

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Погодьтеся, ліплення вареників на сто відсотків зближує сім’ю, загальними зусиллями концентрує добро і тепло за одним столом. Одна із яскравих згадок дитинства - приготування цієї страви.Існують десятки, а може і сотні рецептів тіста для вареників, скоріш за все, це як борщ: у кожної сім’ї він свій. Я поділюсь з вами рецептами моєї сім’ї.

Вареники з картоплею та грибами

Заварне тісто:

200 г борошна (8 ст. л. з гіркою, l частина)

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою, ll частина)

200 мл молока (0,8 склянки об’ємом 250 мл)

100 мл води (0,4 склянки об’ємом 250 мл)

10 г цукру для солоної начинки (або 30 г для солодкої, 05 ст. л. – 1,5 ст. л.)

30 г вершкового масла2 г солі (дрібка)

Начинка:

500 г картоплі

200 г грибів

2 цибулини

50 г вершкового масла

20 г олії (1 ст. л.)сіль та перець (за смаком)

Вареники з вишнею

на 70 вареничків

Заварне тісто:

500 г борошна (20 ст. л. з гіркою)

10 г солі

250 мл окропу

50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

Вишня

Цукор