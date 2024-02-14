Вареники на кефірі без яєць: виходять пухкими і ніжними
БЛОГ
Рецепт вареників моєї бабусі
На кефірі та без яєць.
Готую з моєю фантастичною жінкою - матусею.
Тісто вийшло ніжне-ніжне, що я аж сам здивувався!
Для тіста:
- 300 мл кефіру
- 480-530 г борошна плюс на підпил
- 8 г сода - чайна ложка не повна
(або візьміть пакетик розпушувача)
- дрібка солі
Начинка:
В мене було 2 пачки сиру та 2 яйця. Я люблю солодкі тому:
-1 пачка сиру
-1 маленьке яйце або жовток
-50г цукру (2 ст. ложки)
Готуємо:
Для тіста треба щоб кефір був кислий, можна навіть той, що постояв вже в холодильнику!
У кефір додаю сіль та соду, швидко перемішую додаю борошно і замішую тісто
Мама робила тісто ну дуже, дуже ніжним, тож ви можете додавати трішки більше борошна, якщо що
- тісто скачую у валик підсипаючи трішки борошна
- нарізаю невеличкими "шайбами" розплющую руками формуючи плаский округлий виріб, наповнюю його добре начинкою і загортаю, добре зліплюючи краї
Тісто не дуже тоненьке звісно, бо дуже ніжне, а ліпити його треба ще сноровку мати!
- варю на пару на марлі під мискою 5 хвилин
- знімаю у миску і змащую шматочками вершкового масла
- їм зі сметаною - це просто Вау.
Поради
-не переварюйте тісто
-начинку можна змінювати на картоплю, відварений лівер з цибулею та й майже все, чого ви забажаєте.
Насолоджуйтесь!