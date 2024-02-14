Вареники на кефірі без яєць: виходять пухкими і ніжними

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Рецепт вареників моєї бабусі

На кефірі та без яєць.

Готую з моєю фантастичною жінкою - матусею.

Тісто вийшло ніжне-ніжне, що я аж сам здивувався!

Для тіста:

- 300 мл кефіру

- 480-530 г борошна плюс на підпил

- 8 г сода - чайна ложка не повна

(або візьміть пакетик розпушувача)

- дрібка солі

Начинка:

В мене було 2 пачки сиру та 2 яйця. Я люблю солодкі тому:

-1 пачка сиру

-1 маленьке яйце або жовток

-50г цукру (2 ст. ложки)

Готуємо:

Для тіста треба щоб кефір був кислий, можна навіть той, що постояв вже в холодильнику!

У кефір додаю сіль та соду, швидко перемішую додаю борошно і замішую тісто

Мама робила тісто ну дуже, дуже ніжним, тож ви можете додавати трішки більше борошна, якщо що

тісто скачую у валик підсипаючи трішки борошна

нарізаю невеличкими "шайбами" розплющую руками формуючи плаский округлий виріб, наповнюю його добре начинкою і загортаю, добре зліплюючи краї

Тісто не дуже тоненьке звісно, бо дуже ніжне, а ліпити його треба ще сноровку мати!

варю на пару на марлі під мискою 5 хвилин

знімаю у миску і змащую шматочками вершкового масла

їм зі сметаною - це просто Вау.

Поради

-не переварюйте тісто

-начинку можна змінювати на картоплю, відварений лівер з цибулею та й майже все, чого ви забажаєте.

Насолоджуйтесь!