В тренді монохром: як прикрасити ялинку на Новий рік – 2024

Протягом останніх кількох років монохромні ялинки тримають лідерство в трендах. І цей рік не буде винятком. Рекомендується обрати один насичений колір для основи декору та доповнювати його пастельними відтінками.

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Про це пише Радіотрек.

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З урахуванням того, що 2024 рік вважатиметься роком Дракона, найкраще використовувати зелені та коричневі іграшки.

Оптимальною буде добірка природних лісових шишок, які можна прикрасити святковими стрічками. Щодо верхівки ялинки, найпопулярнішою залишається фігурка янгола.

Нагадаємо, ми вже писали, які ялинки швидко засихають.

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