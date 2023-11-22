У Тоскані виявили мармурову статую Аполлона-вбивці ящірок (фото)

В Італії під час розкопок стародавніх етруських і римських священних терм виявили мармурову статую Аполлона Сауроктоноса (Аполлона-вбивці ящірок). Знахідку зробили у Сан-Кашано-дей-Баньї в Тоскані.

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Статуя зображує юного Аполлона, який прихилився до дерева, щоб зловити ящірку, що лізе вгору по стовбуру. Це римська копія бронзового оригіналу відомого грецького скульптора Праксітеля, повідомляє The History Blog.

Статую виявили на краю Великої ванни, гарячого джерела, яке було священним для етрусків і римлян. Статую розбили на секції, але шматки великі, і більшість із них вдалося відновити, так що статую можна зібрати майже повністю.

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Аполлон був одним з головних божеств святилища. Вважалося, що гарячі джерела та мінеральні води лікують хвороби, а люди, які шукали лікування, поклонялися богам, пов’язаним із здоров’ям.

Ящірка, на яку полює Аполлон на статуї, також мала медичне значення. Ящірки були ключовими інгредієнтами в ліках від хвороб очей.

Нагадаємо, у В’єтнамі вперше виявили людські останки віком 10 000 років.

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