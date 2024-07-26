У Танзанії вперше помітили рідкісного ''полуничного'' леопарда (фото)

Науковці зробили сенсаційне відкриття в заповіднику Ньєрере-Селус, Танзанія. Тут серед звичайних леопардів було виявлено рідкісного індивіда з незвичайним "полуничним" забарвленням.

Детальніше про це дослідження можна дізнатися в журналі Ecology and Evolution. Науковці пояснили, що таке забарвлення є результатом рідкісної генетичної мутації, яка призводить до зменшення або повної відсутності темного пігменту меланіну.

Вас також зацікавить: Ексклюзивні кадри: екологи вперше показали одну із найрідкісніших тварин у світі

Хоча раніше вважалося, що причиною такого забарвлення є надмірне вироблення червоного пігменту, нові дослідження свідчать про зв'язок з альбінізмом.

Дослідження проводилось шляхом встановлення понад 4000 фотопасток, які зафіксували понад 373 унікальних леопардів. Лише один з них мав незвичайне забарвлення.

Різниця між звичайним леопардом та полуничним. Джерело: Searle, C.E., et al, Ecology and Evolution 2024

Вчені відзначають, що таке забарвлення може бути не тільки результатом генетичної мутації, але й адаптацією до місцевого середовища. Однак для підтвердження цієї теорії необхідні додаткові дослідження.

Існує дві основні гіпотези щодо появи "полуничних" леопардів в Танзанії:

Можливо, така мутація була завезена в Танзанію леопардами з Південної Африки, де такі особини зустрічаються частіше. Інша теорія пов'язує появу мутації з інбридингом, який міг виникнути внаслідок трофейного полювання.

Раніше ми розповідали про тварину, яка може перегнати спринтера та какає кубиками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!