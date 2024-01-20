У Швеції знайшли жуйку віком 10 тисяч років: показує, які проблеми з зубами мали древні люди

Близько 10 тисяч років тому на території нинішньої Швеції група мисливців-збирачів жувала жуйку з березової смоли. Аналіз цієї жуйки, проведений науковцями, показав, що стародавні люди страждали від проблем із зубами, схожих на ті, які є у сучасних людей.

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Дослідники з Університету Мерсина в Туреччині та Стамбульського університету використовували передові технології для вилучення ДНК зі зразків жуйки. Їм вдалося виявити, що жуйку жували підлітки, які їли оленину, форель і фундук. У смолі також були знайдені бактерії, які спричиняють стоматологічні захворювання, зокрема пародонтит і карієс. Про це пише New Atlas.

Приблизно 70-80% членів групи мисливців-збирачів страждали від захворювань ясен. На думку вчених, це могло бути пов'язано з тим, що стародавні люди використовували зуби як інструменти, наприклад, для створення одягу з хутра. Це могло привести до пошкодження ясен і поширення бактерій.

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Крім того, у смолі були виявлені сліди інших продуктів харчування, зокрема яблук, рудої лисиці, сірого вовка та омели. На думку вчених, ці сліди могли залишитися на зубах стародавніх людей після того, як вони їли цю їжу.

Це дослідження дає уявлення про те, як жили стародавні люди. Воно також показує, що проблеми із зубами є давньою проблемою людства.

Нагадаємо, вздовж маршруту "Потягу майя" знайшли поховальну урну з зображенням бога кукурудзи.

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