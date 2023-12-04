В уряді планують виділяти субсидію на придбання автомобіля

Уряд активно розглядає можливості підтримки автомобільної промисловості в Україні. Заступник голови Офісу президента, Ростислав Шурма, розповів про заплановані ініціативи, спрямовані на стимулювання і розвиток цієї галузі.

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Однією з ідей є впровадження програми субсидування відсоткових ставок для автокредитів, призначених для придбання автомобілів, зібраних в Україні, пише borgexpert. Шурма зауважив, що високі відсоткові ставки роблять кредити на автомобілі недосяжними для багатьох громадян.

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"Тому найближчим часом ми запустимо програму субсидування відсоткових ставок, яка дозволить громадянам отримувати автокредити за пільговими умовами", – зазначив він.

Ще одним кроком для підтримки автопрому є введення спеціального податкового режиму для виробників внутрішніх електромобілів, що дозволить їм конкурувати із зарубіжними конкурентами, звільненими від певних податків та зборів.

Шурма визначив виробництво автомобілів як перспективний ринок для України, зазначаючи, що країна має необхідні компоненти та кваліфіковані кадри для успішного розвитку автомобільної галузі.

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