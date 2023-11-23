У Перу виявили чотири 1000-річні мумії дітей (фото)

Археологи в Перу виявили чотири мумії дітей, яким, як вважають, принаймні 1000 років. Знахідку зробили у колись священному церемоніальному місці, в одному з найстаріших районів сучасної Ліми.

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Дослідники вважають, що діти, походять з культури Йчсма, яка розвинулась на центральному узбережжі Перу до того, як імперія інків піднялася на території Андського регіону. Про це повідомляє Dunyanews.

Деякі останки були знайдені біля підніжжя сходів на невеликому пагорбі, де, як вважають, колись був храм. Луїс Такуда, археолог із району Рімак у Лімі, сказав, що храм, ймовірно, був побудований 3500 років тому.

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У мумій все ще є волосся. Останки були знайдені поряд з керамікою. Столиця Перу з населенням близько 10 мільйонів є домом для близько 400 археологічних руїн.

Найбільші археологічні пам’ятки Перу розташовані за межами Ліми, в таких місцях, як Куско, який був столицею імперії інків і був захоплений іспанськими конкістадорами в 16 столітті.

Нагадаємо, у Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті.

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