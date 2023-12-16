У Монголії виявили дерев'яне сідло V століття (фото)

У стародавній гробниці в Монголії археологи виявили дерев’яне сідло із залізними стременами. Воно може бути найстарішим у своєму роді.

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Сідло може дати археологам ключ до витоків середньовічної кінної війни. Про це повідомляє Live Science.

Радіовуглецеве датування людських останків у гробниці та зразків сідла з кінської шкури показує, що воно датується приблизно 420 роком нашої ери.

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Жорсткі сідла зі стременами – важлива частина кавалерійського спорядження. Археологи не знають прямих доказів їх походження, оскільки органічний матеріал не завжди добре зберігається в суворому кліматі степу.

Розробка жорсткої рами, яка могла б підтримувати підвішене стремено стало переломним моментом, справді розблокувавши цілий ряд інших речей, які люди могли робити, перебуваючи верхи. Наприклад, вершник міг би використовувати їх для стабільності та стояння, звільняючи верхню частину тіла для завдання ударів під час їзди.

Нагадаємо, у Норвегії знайшли монету віком тисячу років із зображенням Ісуса.

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