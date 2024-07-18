В моду повертається легендарна стрижка з 90-х: її обожнюють світові знаменитості (фото)

Відомо, що модні тенденції мають властивість повторюватися: стилі, які були популярними декілька десятиліть тому, з часом знову з’являються на модному олімпі. Це правило працює і для стрижок, які колись панували у світових трендах.

Наприклад, у 90-х роках вершиною моди була багатошарова стрижка з асиметричним чубчиком, яку вибирали виключно знаменитості. Нині ця зачіска знову завоювала серця модниць по всьому світу. Команда UAportal розповідає про причини такої популярності.

У чому секрет популярності багатошарової стрижки

Багатошарова стрижка знову стає популярною. Джерело: pixabay

Об’єм. Ця стрижка перетворює навіть найтонше та пошкоджене волосся на пишну шевелюру, завдяки особливим методам підстригання та рівномірному градуюванню.

Форма. Завдяки своїй формі, зачіска зберігає ідеальний вигляд надовго, дозволяючи вам рідше відвідувати перукаря.

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Легкість у догляді. Після миття голови волосся самостійно укладається у потрібну форму, що звільняє вас від необхідності додаткового стайлінгу.

Універсальність. Многошарові стрижки чудово підходять кожній жінці, незалежно від типу та довжини волосся.

Омолодження. Завдяки рухливості багатошарових стрижок під час ходьби, вони додають легкості та свіжості, а правильно підібраний чубчик акцентує увагу на очах, візуально омолоджуючи обличчя.

Корекція форми обличчя. Косий чубчик допомагає підкреслити лінію вилиць та візуально зменшити об’єм у ділянці щелепи.

Сучасні інтерпретації багатошарової стрижки

Багатошарова стрижка знову стає популярною. Джерело: pixabay

Нині існують численні види стрижок, такі як боб, піксі, гарсон, каскад, "аврора", "кітті", "лисичка" та інші. Сучасні стилісти та перукарі пропонують зачіски з різноманітними шарами, елегантними переходами як з чубчиком, так і без нього. Кожна жінка може знайти ідеальний варіант для себе серед великого вибору багатошарових зачісок.

Важливо обирати стрижку, враховуючи довжину волосся та їх структуру. Не всім жінкам підходять каскадні чи асиметричні зачіски. Наприклад, для волосся тонкої структури оптимальним вибором буде багатошарова стрижка з рівним зрізом, що дозволить кінчикам виглядати більш об’ємними та здоровими.

Раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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