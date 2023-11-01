У Мексиці виявили споруду, пов'язану з древнім культом майя (фото)

У Мексиці археологи під час розкопок в Іцаманаку виявили споруду, пов'язану з древнім культом майя божества Кукулькана. Іцамканак був столицею майя Акалан, розташований на півострові Юкатан у мексиканському штаті Кампече.

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Ранній центр міста датується пізнім докласичним періодом майя, тоді як більшість споруд, що стоять сьогодні, були побудовані під час раннього класичного періоду. Про це повідомляє HeritageDaily.

Розкопки виявили круглу структуру, яка датується 1000-1200 роками нашої ери. На думку дослідників, споруда пов’язана з культом Кукулькана, пов’язаного з ацтекським богом вітру Кецалькоатлем.

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Цей культ ознаменував значний відхід від традиційних мовних та етнічних кордонів мезоамериканського світу в класичний період. Релігійний рух відіграв ключову роль у сприянні спілкуванню та гармонійній торгівлі між різними групами з різним соціальним та етнічним походженням.

Хоча його походження сягає стародавнього міста Чичен-Іца, розташованого на території сучасного мексиканського штату Юкатан, воно поширило свій вплив аж до Гватемальського нагір’я та північного Белізу.

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