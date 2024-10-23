У Китаї знайшли яйце динозавра віком 80 мільйонів років

Унікальне археологічне відкриття було зроблене на будівельному майданчику в місті Ганьчжоу, де науковці виявили надзвичайно рідкісну кладку яєць динозавра, вік яких сягає 80 мільйонів років.

Знахідка 2021 року включає шість яєць невідомого раніше виду динозаврів, виявлених у відмінно збереженому гнізді. Найбільш вражаючим є розмір найкраще збереженого екземпляра - всього 29 міліметрів, що робить його найменшим відомим яйцем динозавра у світі. Про це пише журнал Historical Biology.

Детальний аналіз знахідки проводився спільними зусиллями вчених з Китайського університету геологічних наук та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології. Застосовуючи сучасні неруйнівні методи дослідження, науковці зуміли вивчити структуру яєць, не пошкоджуючи їх.

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Після трирічного дослідження вчені класифікували знахідку як новий рід і вид динозаврів - Minioolithus ganzhouensis. Відкриття зроблено у басейні Ганьчжоу, який вважається одним із найбагатших місць знаходження викопних яєць у світі.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Historical Biology, додають важливу інформацію про різноманітність динозаврів та їхню поведінку під час гніздування.

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