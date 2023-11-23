У які дні не можна рахувати гроші, щоб їх не втратити : народні прикмети

Здавна люди пов'язували певні дні з різними енергіями та впливом на їхнє життя. Засвоюйте ці таємниці для більш раціонального ведення фінансів та гармонії в житті.

Відео дня

У виданні Ukr.Media розповіли про деякі прийоми раціональних фінансів, що пов'язані з різними днями тижня та фазами Місяця.

Читайте також: Народні вірування та забобони для залучення грошей

Понеділок: День нового початку Понеділок вважається днем нового початку тижня. Розумно утримуватися від нерозсудливих витрат грошей, оскільки це може вплинути на стабільність фінансів.

Середа: День стабільності Середа — час стабільності та врівноваженості. Використовуйте цей день для планування та розробки нових стратегій.

П'ятниця: Раціональні покупки П'ятниця — завершальний день робочого тижня. Рекомендується робити тільки раціональні покупки, оскільки надмірні витрати можуть призвести до швидкого витрачання багатства.

Субота: День відпочинку Субота — час для відпочинку і відновлення. Утримуйтеся від фінансових операцій, щоб не порушити спокій та гармонію в житті.

Неділя: Гармонія в сім'ї Неділя — день для родинних цінностей. Вартує утриматися від фінансових розрахунків, оскільки це може вважатися неповагою до сімейних стосунків.

Під час свят та фаз Місяця Під час свят та під впливом різних фаз Місяця слід оберігати себе від матеріальних турбот. Деякі вірування пов'язують успіхи та невдачі з місячними фазами. Розумно дочекатися стабільності Місяця перед важливими фінансовими рішеннями.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!