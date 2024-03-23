У Греції із затонулого давньовізантійського корабля підняли десятки амфор (фото)

Біля узбережжя Фурнуа поблизу Самоса, Греція, тривають розкопки затонулого давнього візантійського корабля. Дослідники виявили десятки амфор.

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Вони були знайдені в піску біля затонулого корабля, разом із дерев’яним скелетом самого корабля. Експерти вважають, що дерев’яний каркас корабля зберігся протягом століть, тому що він був розчавлений під рештою корабля, і кисень не міг дістатися до нього, зупиняючи процес гниття, повідомляє Greek Reporter.

До цього часу було зареєстровано вісім різних типів амфор, що походять з Криму, Сінопу Понтійського регіону в Чорному морі, а також з островів Егейського моря та Фокейського регіону Малої Азії.

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Розкид знахідок на морському дні, здається, свідчить про часткову втрату вантажу перед затопленням корабля.

Знайдена кераміка була особливо повчальною з точки зору більш точного хронологічного включення уламків, які тепер можна з упевненістю датувати між 480 і 520 роками нашої ери.

Візантійський імператор Анастасій I відомий своїми фіскальними та грошовими реформами, які зміцнили скарбницю імперії та уможливили експансіоністську політику імператорів 6 століття.

Нагадаємо,археологи знайшли докази пірсингу на рештках доісторичних людей.

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