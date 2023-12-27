У Німеччині виявили торговий шлях ранньомодерного періоду: найважливіша знахідка за останні десятиліття

У листопаді 2023 року під час ремонтних робіт у Фюрті, Німеччина, будівельники виявили залишки стародавнього дощатого настилу. Ця знахідка є однією з найважливіших у місті за останні десятиліття і має потенціал переглянути наше розуміння історії Фюрта.

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Про це пише Arkeonews.

Дощатий настил, який, як вважається, датується 1773 роком, колись був частиною важливого торговельного шляху між Нюрнбергом і Франкфуртом. Археологи, які проводять розкопки, виявили, що настил був якісно зроблений і добре зберігся. Вони також знайшли ряд інших артефактів, включаючи ґудзики, підкови та навіть срібну монету.

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Знахідка має важливе значення для розуміння історії Фюрта. Вона свідчить про те, що місто було важливим торговим центром ще в 18 столітті. Вона також дає нам уявлення про те, яким було життя в Фюрті в той час.

Археологи планують продовжувати розкопки, щоб дізнатися більше про цей важливий історичний об'єкт. Вони сподіваються, що знахідка допоможе нам краще зрозуміти минуле Фюрта і його роль в історії Німеччини.

Нагадаємо, у Китаї знайшли стародавнє місто Чан’ань віком 3000 років.

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