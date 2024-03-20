У Німеччині археологи розкопали хрещальну купіль X століття

У крипті колегіальної церкви Святого Серватія в німецькому місті Кведлінбург археологи розкопали хрещальну купіль часів середньовічної династії Оттонів, що датується X століттям. Вважається, що ця купіль, яка використовувалася для християнських обрядів посвячення, слугувала місцем хрещення кількох видатних членів династії Оттонів, зокрема герцога Генріха I Баварського, Матильди та Адельгейди I, пише Arkeonews.

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Купіль, що характеризується унікальною чотирикутною формою з чотирма арками, знайшли в західній частині крипти. Вона висічена в підлозі з пісковику, розміром близько 0,5 метра в глибину і 2,0 метра в ширину.

Завдяки ретельним дослідженням, що поєднують археологію, будівельні дослідження, мистецтвознавство та реставрацію, фахівці визначили цю особливість як місце розташування давньої хрещальної купелі.

Цікаво, що стіни заглиблення купелі викладені штукатуркою, що свідчить про ретельну роботу майстрів. Хоча сама купіль не збереглася, вважається, що вона була зроблена з високоякісного матеріалу. Крім того, у X столітті з невідомих поки що причин основу купелі підняли.

Ця знахідка має велике значення як для історії мистецтва, так і для історії архітектури. Вона не лише дає уявлення про середньовічні релігійні практики, але й проливає світло на архітектурну еволюцію будівель Штіфтсберга. Приміщення, де знаходилася купіль, ймовірно, слугувало простором для мирян у межах сакральної споруди, що вказує на її релігійне значення.

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Особливо рідкісною цю знахідку робить її зв'язок з християнським таїнством хрещення. На відміну від сьогодення, де хрещення відбуваються протягом усього року, у X столітті його зазвичай проводили один раз на рік у Велику суботу. Під час церемонії кандидатів занурювали у воду у формі хреста під час виконання певних літургійних обрядів.

Колегіальна церква святого Серватія, де знайшли цю купіль, має величезне історичне значення. Побудована в XI-XII століттях, вона, разом із сусіднім замком і старим містом, з 1994 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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