У Фінляндії виявили затонулий корабель з неушкодженими пляшками шампанського 1852 року

У 2010 році група дайверів виявила затонулий корабель 1852 року. На борту знайшли 168 пляшок шампанського, які залишалися цілком неушкодженими.

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Про це пише IFL Science.

І хоча можливо, відкриття схованки, наповненої золотом і коштовностями, зазвучить як сцена із захопливого пригодницького фільму, насправді цей скарб виявився не алмазами, а вінтажним шампанським, яке пережило століття під водою. Знайдений напій був не лише артефактом минулого, але й об'єктом потенційного багатства.

На аукціоні 11 з цих вінтажних пляшок були продані за 156 000 доларів. Ця історія набула нових деталей, коли професор Філіп Жандан, зацікавлений цим давнім алкоголем, взяв проби з трьох знайдених пляшок і поділився своїми висновками.

Жандан почав розглядати можливість, що це найстаріше шампанське вино, яке коли-небудь споживалося. Зрозуміло, що після 170 років під водою перші дегустаційні ноти не були надто захоплюючими. Опис вина з підводних проб включав такі терміни, як "тваринні нотки", "мокре волосся" і "сирний". Однак, після того, як напій витримали у контакті з киснем, смакові враження змінилися на смажені, пряні, димчасті, фруктові та квіткові.

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Ці пляшки модуть вартувати до 190 000 доларів, завдяки їхній історичній цінності та унікальності. Це відкриття викликало інтерес серед виноробів-новаторів, які почали експериментувати з підводною витримкою вина.

Хоча традиційно шампанське дозріває в підвалах протягом принаймні 15 місяців, океанські глибини можуть стати альтернативним середовищем для витримки, що потенційно поліпшить якість алкоголю. Різні винороби по всьому світу досліджують цей метод, використовуючи металеві клітки у Атлантичному океані чи глиняні глечики на глибині 50 метрів у Хорватії.

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