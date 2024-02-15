В лютому чи в березні?: Коли треба обробляти дерева саду від шкідників

Лютий або початок березня – саме час подбати про захист вашого саду. Слід знати як провести перше оброблення плодових дерев, адже здоровий сад – щедрий врожай.

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Перше оброблення допоможе захистити дерева від попелиці, кліщів та інших шкідників, які зимували в корі, а також провести профілактику парші, борошнистої роси, плодової гнилі та моніліального опіку, пише "Садиба UA".

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Коли проводити оброблення?

Обробку проводять до розпускання бруньок, коли середньодобова температура повітря не нижче +5 °C.

Чим обробляти?

Для захисту від хвороб рекомендується використовувати препарати на основі міді (мідний купорос, 3%-ва бордоська суміш тощо).

Для захисту від шкідників використовуйте препарати на основі рослинної або мінеральної олії.

Як обробляти?

Садівники радять обробляти сад від шкідників та інфекцій одночасно, змішавши два препарати.

Важливо!

Змішуйте препарати одного виробника, дотримуючись рекомендацій на упаковках.

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи з хімічними препаратами.

Пам'ятайте:

Своєчасне оброблення саду допоможе вам зберегти плодові дерева здоровими та отримати щедрий врожай.

Для кращого результату рекомендується провести 3-4 оброблення протягом сезону.

Додаткові поради:

Перед обробленням ретельно огляньте дерева.

Обробляйте дерева в безвітряну та суху погоду.

Рясно обприскуйте всі частини дерева, включаючи стовбур, гілки та бруньки.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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