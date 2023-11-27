В Естонії виявили найстаріший у Європі компас, який працює (фото)

Археологи під час розкопок уламків середньовічного корабля біля гавані Старого міста Таллінна, Естонія, виявили незвичайний артефакт. Ним був найстаріший сухий компас у Європі, який усе ще працює.

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Він був викопаний на вулиці Лоотсі та транспортований до Естонського морського музею в чотирьох частинах. Про це повідомляє The History Blog.

У процесі розкопок було виявлено ряд знахідок у чудовому стані, включно зі шкіряним взуттям, дерев’яними ложками та інструментами, які збереглися залитою водою мулом гавані. Взуття було поношене та відремонтоване, тому не вантаж, призначений для продажу.

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Це означає, що судно затонуло в результаті аварії, і всі, хто міг втекти, зробили це, залишивши свої речі. Компас і добре збережені останки двох щурів, які, мабуть, не покинули тонуче судно, були найдивовижнішими знахідками.

Використовуючи датування за деревними кільцями, дослідники музею визначили, що деревина, використана для будівництва корабля, була зрубана приблизно в 1360 році.

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