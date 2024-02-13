У чому переваги помаранчевих овочів та фруктів

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ПРИЧИНИ ВИБОРУ НА КОРИСТЬ ЇЖІ ПОМАРАНЧОВОГО КОЛЬОРУ

Помаранчевий — активний колір, який збуджує апетит, підвищує рівень енергії та навіть прискорює метаболізм. Досить багато людей також відчувають поліпшення настрою, коли цей колір присутній в одязі, або на обідньому столі.

Помаранчеві продукти не лише додають страві яскравих позитивних фарб, але й свідчать по вміст значної кількості корисних поживних речовин. Помаранчеві фрукти та овочі містять велику кількість каротиноїдів, які надають їм природний насичений яскравий колір. Найпоширеніші каротиноїди включають альфа- і бета-каротин, лютеїн, лікопен і зеаксантин.

У харчових продуктах міститься понад 600 каротиноїдів, і всі вони є потужними антиоксидантами. Організм перетворює каротиноїди на вітамін А, який потрібен для гарного зору, здорової шкіри та ефективної імунної системи.

Чимало помаранчевих продуктів багаті калієм. Отримання достатньої кількості калію має важливе значення для здоров’я нервів і м’язів, підтримки в нормі артеріального тиску та запобігання гіпертонії.

Ще один спільний вітамін для багатьох помаранчевих продуктів — вітамін С, що зміцнює імунну систему, покращує здоров’я серцево-судинної системи та навіть уповільнює утворення зморшок на шкірі.

ПЕРЕВАГИ ПОМАРАНЧЕВИХ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ:

Апельсини мають насичений солодкий цитрусовий смак. Один апельсин середнього розміру містить 70 міліграмів вітаміну С і 237 міліграмів калію, а також вітамін А, кальцій плюс три грами клітковини. Цитрусові є гарним інгредієнтом для багатьох солодких і солоних страв. Завдяки вітамінам і антиоксидантам апельсини сприяють полегшенню симптомів при астмі, бронхіті, пневмонії, запобігають утворенню каменів у нирках, високому кров’яному тиску, артриту та діабету.

Гарбуз багатий на бета-каротин, лише одна чашка вареного овочу забезпечує 200% рекомендованої дози вітаміну А. Він є малокалорійним і може досить вільно вживатися людьми, які намагаються схуднути. Гарбуз чудово смакує в класичних десертах, а також у пікантних стравах, як-от гарбузове ризотто.

Морква — універсальний овоч, що є важливим інгредієнтом супів, рагу, салатів і навіть десертів. Є найбагатшим рослинним джерелом бета-каротину. Сама назва антиоксиданту "бета-каротин" походить від латинської назви моркви. Також цей овоч забезпечує вітаміном K, кальцієм і корисними волокнами, які допомагають регулювати рівень цукру в крові.

Морква сприяє зниженню рівню холестерину та ризику серцевих захворювань, допомагає запобігти дегенерації жовтої плями та допомагає контролювати рівень інсуліну у хворих на діабет.

Абрикоси багаті на вітаміни A, E і C, калій, марганець і групу поліфенольних антиоксидантів, які називаються флавоноїдами, що сприяють зниженню ризику таких хвороб, як діабет і серцеві захворювання.

Манго в Індії вважалося священним фруктом. Також його називають "королем фруктів", оскільки в смаку поєднуються апельсини, персики та ананаси. Плоди манго багаті на вітаміни А і С, залізо, лютеїн і зеаксантин, що корисні для шкіри, зору та травної системи. Цей фрукт має високий вміст заліза, що допомагає боротися з анемією.

Одна солодка картопля (батат) середнього розміру містить 400% рекомендованої добової норми вітаміну А. Вона корисна для мозку, сприяє здоров’ю кишківника та регулює рівень цукру в крові. Батат також позитивно впливає на жіночу репродуктивну систему, посилюючи вироблення прогестерону.

Колір болгарського перцю вказує на його зрілість: першим збирають зелений перець, другим жовтий, далі — помаранчевий і повністю дозрілий червоний. У міру дозрівання болгарський перець набуває більшої солодкості, а також стає поживнішим, багатим на бета-каротин та вітамін С.

Хурма — ніжно-солодкий фрукт, що поширився з Китаю по всьому світу завдяки своєму унікальному смаку, текстурі та користі для здоров’я. Є чудовим джерелом вітамінів А і С, а також марганцю. Незріла хурма може викликати оніміння рота через проантоціанідини, дубильні речовини, що часто містяться в незрілих фруктах.

Мандарини солодші за будь-які інші цитрусові, мають тонку шкірку, неймовірно соковиті та ароматні. Містять вітаміни та антиоксиданти, які підтримують імунітет, мають протективні властивості проти виникнення новоутворень та покращують здоров’я мозку, шкіри та серця.

Персики не лише солодкі та соковиті, вони є чудовим джерелом харчових волокон, калію та вітамінів А і С.

Помаранчеві помідори черрі, як правило, м’які та трохи солодкуваті. Вони є хорошим джерелом вітаміну А та лікопену.