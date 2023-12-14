У Чехії виявили унікальну бронзову пряжку для ременя, датовану VIII століттям (фото)

Чеські археологи виявили бронзову пряжку ременя раннього середньовіччя із зображенням змії, що пожирає жабоподібну істоту. Дослідники вважають, що знахідка може пролити більше світла на духовне життя людей дохристиянського періоду.

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Відкриття було зроблене археологами з Університету Масарика в Брно, поблизу міста Бржецлав у Південній Моравії, і датується VIII століттям. Про це повідомляє Arkeonews.

Такі прикраси носили представники еліти Центрально-Східної Європи в ранньому Середньовіччі.

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"Це була частина костюма, який носили авари, кочовий народ, який оселився в Карпатському басейні, на території сучасної Угорщини. Проте його носили й сусідні народи чи групи людей. Для нас це було дуже цікаве відкриття, тому що ми натрапили на цей аварський пояс під час розкопок поселення ранніх слов’ян", – зазначили археологи.

На поясі зображено змію, яка пожирає жабоподібну істоту. Це спільний для германської, аварської та слов'янської міфології мотив, який, швидше за все, пов'язаний з міфом про створення світу або культом родючості. Крім того, ця сцена в природі може означати кінець циклу і початок чогось нового.

Нагадаємо,у Танзанії виявили наскельні малюнки із зображеннями моторошних істот віком 40 тисяч років.

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