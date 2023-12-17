В Австралії хлопчик знайшов смертоносну змію під новорічною ялинкою: відео

Сім'я в австралійському місті Херві-Бей отримала небажаний подарунок цього Різдва. Їхній син знайшов під ялинкою смертоносну змію.

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Маленька дитина відразу попередила маму про змію. Жінка негайно подзвонила фахівцям зі змій, які прибули на місце і безпечно спіймали змію, пише Newsweek.

Змія, про яку йдеться, була східною бурою змією, однією з найотруйніших видів змій на планеті.

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"Це друга за отруйністю наземна (сухопутна) змія на землі. Цей вид відповідальний за найбільше смертельних випадків в Австралії серед усіх інших змій" — сказав змієлов Дрю Годфрі з Hervey Bay Snake Catchers у Квінсленді.

"Якщо хтось, особливо діти, випадково наступить на неї, то існує висока ймовірність, що змія вкусить", – пояснив фахівець.

Східних коричневих змій можна зустріти по всій східній і південній Австралії, і, оскільки їх природне середовище існування збігається з деякими з найбільш густонаселених районів країни, це не рідкість для людей знайти їх у своїх домівках.

Годфрі вважає, що змія проникла у будинок через щілину під дверима.

"Змії нас бояться, тому вона й намагалася сховатися серед подарунків. Вона не хоче нікого кусати, але якщо її турбують, то захищатиметься", – додав Годфрі.

Експерт пояснив, що цього року через надзвичайно посушливе літо в Австралії в домівки людей проникає навіть більше змій, ніж зазвичай. "Швидше за все, змія просто шукала воду", – додав він.

Нагадаємо, вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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