В Антарктиді науковці помітили рідкісного білого пінгвіна (відео)

Вчені з антарктичної бази Гонсалес-Відела помітили рідкісного білого пінгвіна Генту. Птах з незвичайним забарвленням став справжньою зіркою в соціальних мережах.

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На відео, яке було опубліковано на YouTube-каналі ClickHeart TV 6, видно, як пінгвін прогулюється по льоду біля наукової станції. Він має біле тіло, чорну голову з білими плямами навколо очей і червонуватий дзьоб.

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Ветеринари, які спостерігали за пінгвіном, заявили, що він має генетичну мутацію, яка називається лейкізм. Ця мутація не становить небезпеки для тварини, але може ускладнити їй життя. Оскільки пінгвін має переважно біле забарвлення, хижакові може бути легше його помітити й зловити.

Пінгвіни Генту є одними з найбільш популярних видів пінгвінів, які живуть в Антарктиді. Вони займають третє місце за розміром після імператорських і королівських пінгвінів. Пінгвіни Генту також відомі своїми "видатними" хвостами, якими вони виляють під час ходьби.

Вчені вважають, що знайдений пінгвін є самкою. Вони сподіваються, що вона зможе вижити в Антарктиді й дати потомство.

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