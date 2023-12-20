В Англії археологи знайшли рідкісний жетон ''хлопчик-єпископ'': такі роздавали бідним на Різдво (фото)

Археологи Національного фонду знайшли середньовічний різдвяний жетон у маєтку Оксборо в Норфолку. Жетон, який датується 1470-1560 роками, був знайдений металодетекторами у Вест-парку.

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Жетон виготовлений зі свинцю. На одній стороні він має зображення довгого хреста, а на іншій – сильно пошкоджене зображення голови єпископа, повідомляє Suffolk News.

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Археологи вважають, що жетон походить з абатства Бері-Сент-Едмундс, яке було одним з найбільших і найбагатших абатств у Англії. Абатство було відоме своїми різдвяними церемоніями, під час яких хористи виконували роль "хлопчиків-єпископів". Ці хлопчики роздавали жетони бідним, які можна було витратити на їжу в період від Дня Святого Миколая до Дня Святих Невинних.

Археологи вважають, що один із жителів села Оксборо, мабуть, здійснив подорож до Бері-Сент-Едмундс, щоб побачити святкові церемонії. Жетон, який він придбав, є свідченням того, що навіть найбідніші люди в середньовічній Англії могли брати участь у культурному житті.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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