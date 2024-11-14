В Албанії виявили єдину у своєму роді акулу-примару

Незвичайну знахідку виявили рибалки біля узбережжя Албанії - білу глибоководну акулу з рідкісним генетичним захворюванням. За словами директора Sharklab ADRIA Андрія Гаїча, це перший зареєстрований випадок лейцизму у кутастої акули-рибалки (Oxynotus centrina).

Науковець пояснює, що лейцизм відрізняється від альбінізму тим, що при ньому зберігається можливість виробляти меланін та підтримується нормальна пігментація райдужки ока. Ця особливість проявляється або в окремих частинах тіла, або по всьому організму. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Виявлена акула належить до виду, що перебуває під загрозою зникнення. Замість типового темно-сірого чи коричневого забарвлення, вона має світло-сірий колір. Попри пігментну аномалію, фізичне здоров'я тварини не постраждало.

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Дослідники відзначають, що пігментні порушення серед глибоководних акул - надзвичайно рідкісне явище, зафіксоване лише 15 разів у різних видів. Причинами такої аномалії можуть бути екологічні фактори під час ембріонального розвитку: забруднення, підвищена температура чи гормональні зміни. Хоча відсутність пігментації зазвичай робить тварин більш вразливими для хижаків та ускладнює полювання, дослідження показало, що ця особина успішно харчується, уникає небезпеки та здатна до розмноження.

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