Вже не 'настоюється', а тільки кисне: скільки можна зберігати борщ у холодильнику

Для кожної господині важливо знати, як довше зберегти борщ смачним та свіжим. Проте, багато хто помиляється, не знаючи правильних методів.

Поширена думка полягає в тому, що для досягнення ідеального смаку, борщ мусить пройти процес настоювання, без якого він буде мати зовсім "не той" смак. Про те, як зберігати страву правильно розповів УНІАН.

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Скільки можна зберігати борщ у холодильнику

Експериментально було встановлено, що борщ, приготований на основі м’ясного бульйону, зберігає свіжість протягом 72 годин. Згодом він починає втрачати свої первісні якості, зокрема з’являються небажані аромати та присмаки. У випадку, коли до складу борщу входять копчені інгредієнти, термін його придатності скорочується до двох днів. Втім, можливо подовжити цей період на один-два дні, використовуючи лимонну кислоту або оцет, які слід додавати під час приготування.

Коли мова йде про борщ без м’яса, то він може залишатися свіжим у холодильнику до двох днів, за умови, що температура у ньому не перевищує 2-5 градусів Цельсія. Присутність зелені в страві може скоротити цей час. Наприклад, якщо ви додали до борщу петрушку чи кріп безпосередньо у каструлю, рекомендується з’їсти його протягом 48 годин. Щоб уникнути поспіху, краще додавати свіжу зелень безпосередньо у тарілку перед подачею.

Як зрозуміти, що борщ зіпсувався

Якщо ви виявите, що під час розігріву страва набуває кислуватого аромату, помітите незвичайний осад на дні каструлі, відчуєте неприємний присмак або побачите піну чи бульбашки на поверхні – це сигналізує про псування. Вживання такого борщу може становити ризик для вашого здоров’я, тому краще цього не робити.

Нагадаємо, раніше кулінари поділились секретами про те, що варто додати у пісний борщ замість м'яса, аби він був ситнішим.

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