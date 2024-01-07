Усуває порчу та захищає оселю: Як сіль може допомогти привабити щастя в дім

Сіль з давніх-давен використовувалася в народній магії як засіб захисту від негативної енергії. Вона володіє здатністю вбирати в себе погане, як губка, тому її часто використовували для очищення від пристріту та псування.

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Пращури вважали, що сіль може захистити від чорних магів і відьом, пише РадіоТрек. Біля входу в будинок люди сипали трохи солі і вірили, що людина з поганими помислами увійти в нього не зможе.

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Очищення будинку за допомогою солі

Щоб очистити будинок від негативної енергії, необхідно провести ритуал очищення за допомогою солі. Для цього потрібно зробити наступне:

Відкрити всі вікна та двері, щоб негативна енергія могла вийти. Набрати в миску або відро воду і всипати в неї сіль. Ретельно вимити підлогу, особливу увагу приділяючи кутам, плінтусам, місцям під ліжком та шафами. Промити стіни, меблі та інші поверхні. Помити вікна та витерти їх сухою ганчіркою.

Ритуал від пристріту з сіллю

Якщо ви відчуваєте, що на вас навели пристріт, можна провести наступний ритуал:

Купіть в магазині пачку солі. Насипте сіль на сковороду і під час смаження тричі прочитайте молитву "Отче наш". Висипати теплу сіль в блюдце і поставте його на фотографію людини, якій потрібна допомога. Візьміть чайну ложку і, немов відміряючи сіль з блюдця, прочитайте змову:

"Сіль священна, відніми все погане, що наслано на (ім'я людини). Все, що вона скуштувала або пізнала від недоброзичливця, забери. Очисти її і пошли світлі думки. Нехай повернеться зло до того, хто його наслав. Забери нечисте, віднеси далеко в море і поховай в скрині разом зі пристрітом. Амінь"

Після прочитання змови, сіль з блюдця потрібно пересипати в іншу непотрібну ємність і закрити кришкою. Поставте її на вікно і протягом тижня щодня пересипати в нову баночку. На восьмий день після обряду, всі ємності викинути.

Усунення порчі через сіль

Щоб позбутися від порчі, можна провести наступний ритуал:

Наповніть ванну теплою водою. Поки вона набирається, прочитайте змову:

"Це понеділок, це вівторок, це середа, а це чиста вода. Омиваєш ти коріння і пряменья, вмий і мене (ім'я), рабу Божу, — новонароджену, вимолену, хрещену, причащену. Водичка-водичка, змий з мене і з мого обличчя псування — чоловіче, жіноче, дитяче, старече, завидне, напущене, забери суєту, дай легкість. Амінь"

Прочитавши молитву, насипати в ванну сіль і трохи розмішати, щоб вона повністю розчинилася. Роздягнутися і зануритися у воду на 20 хвилин. Після цього вилізти з ванни, витертися, а воду спустити.

Вважається, що разом з водою піде і порча.

Для того, щоб ритуали з сіллю були ефективними, необхідно дотримуватися наступних правил:

Проводити їх потрібно з повною вірою і чистими помислами.

Не розповідати нікому про обряд, щоб він повністю впорався зі своїм завданням.

Використовувати натуральну сіль, без добавок.

Після проведення ритуалу не використовувати сіль в їжу.

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