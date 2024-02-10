Заспокоюють нервову систему та підвищують гемоглобін: чому треба регулярно їсти родзинки
Існує безліч сортів родзинок: чорні, червоні, золоті, кишмиш. Їх використовують у кулінарії, випічці, а також як перекус. Цей сухофрукт також популярний серед людей, які дотримуються певних дієт.
Про це повідомляє дієтолог Марина Янцо.
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Цінність родзинок:
- 100 г родзинок містять 256 калорій, 0,46 г жирів, 3,39 г білків, 79,5 г вуглеводів.
- Багаті на натуральні цукри, клітковину,вітаміни та мінерали.
- За словами дієтологині Марини Янцо,родзинки містять майже всі вітаміни,необхідні людському організму: A, B1, B2,B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.
- Чудове джерело калію, міді, марганцю,бору, вітаміну C.
Користь родзинок:
- Очищення організму:
- Допомагають виводити токсини завдяки сечогінному ефекту калію.
- Позитивно впливають на роботу нирок та стан шкіри.
- Відновлення водно-сольового балансу:
- Відвар родзинок багатий на мінерали,що допомагає відновити баланс електролітів.
- Захист від вільних радикалів:
- Мають антиоксидантні властивості завдяки фенолам та поліфенолам.
- Користь для серцево-судинної системи:
- Магній і калій допомагають при серцевих захворюваннях.
- Підвищення гемоглобіну:
- Залізо в складі родзинок стимулює вироблення гемоглобіну.
- Заспокоєння нервової системи:
- Мають седативні властивості завдяки нікотиновій кислоті та вітамінам групи B.
- Допомагають знизити тривожність та налагодити сон.
- Покращення роботи шлунково-кишкового тракту:
- Багаті на клітковину, що корисно для травлення.
- Зміцнення волосся та шкіри:
- Очищають шкіру, стимулюють ріст волосся, захищають від УФ-випромінювання.
- Застосовуються в косметології як компонент масок.
Шкода родзинок:
- Перед вживанням ретельно промити:
- Уникайте харчових отруєнь та попадання токсинів.
- Сухофрукти часто обробляються діоксидом сірки.
- Протипоказання:
- Ожиріння
- Цукровий діабет
- Виразкова хвороба шлунка та ентероколіт
- Виразкова хвороба ротової порожнини
- Діти до 4 років
- Алергія (з обережністю)
Денна норма:
- 2 столові ложки для дорослої людини за відсутності протипоказань.
- Рекомендується додавати в каші, сир,десерти, або вживати як самостійний перекус.
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