Заспокоюють нервову систему та підвищують гемоглобін: чому треба регулярно їсти родзинки

Існує безліч сортів родзинок: чорні, червоні, золоті, кишмиш. Їх використовують у кулінарії, випічці, а також як перекус. Цей сухофрукт також популярний серед людей, які дотримуються певних дієт.

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Про це повідомляє дієтолог Марина Янцо.

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Цінність родзинок:

100 г родзинок містять 256 калорій, 0,46 г жирів, 3,39 г білків, 79,5 г вуглеводів.

Багаті на натуральні цукри, клітковину,вітаміни та мінерали.

За словами дієтологині Марини Янцо,родзинки містять майже всі вітаміни,необхідні людському організму: A, B1, B2,B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.

Чудове джерело калію, міді, марганцю,бору, вітаміну C.

Користь родзинок:

Очищення організму:

Допомагають виводити токсини завдяки сечогінному ефекту калію.



Позитивно впливають на роботу нирок та стан шкіри.

Відновлення водно-сольового балансу:

Відвар родзинок багатий на мінерали,що допомагає відновити баланс електролітів.

Захист від вільних радикалів:

Мають антиоксидантні властивості завдяки фенолам та поліфенолам.

Користь для серцево-судинної системи:

Магній і калій допомагають при серцевих захворюваннях.

Підвищення гемоглобіну:

Залізо в складі родзинок стимулює вироблення гемоглобіну.

Заспокоєння нервової системи:

Мають седативні властивості завдяки нікотиновій кислоті та вітамінам групи B.



Допомагають знизити тривожність та налагодити сон.

Покращення роботи шлунково-кишкового тракту:

Багаті на клітковину, що корисно для травлення.

Зміцнення волосся та шкіри:

Очищають шкіру, стимулюють ріст волосся, захищають від УФ-випромінювання.



Застосовуються в косметології як компонент масок.

Шкода родзинок:

Перед вживанням ретельно промити:

Уникайте харчових отруєнь та попадання токсинів.



Сухофрукти часто обробляються діоксидом сірки.

Протипоказання:

Ожиріння



Цукровий діабет



Виразкова хвороба шлунка та ентероколіт



Виразкова хвороба ротової порожнини

Діти до 4 років



Алергія (з обережністю)

Денна норма:

2 столові ложки для дорослої людини за відсутності протипоказань.

Рекомендується додавати в каші, сир,десерти, або вживати як самостійний перекус.

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