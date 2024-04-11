Встигніть поки кущі не почали квітнути: як підживлювати смородину, щоб отримати багато ягід

Вже настала пора подбати про ягідні кущі у вашому саду. Сьогодні я розповім вам, коли і чим підживити смородину навесні, щоб отримати рясний урожай солодких ягід.

Перше підживлення смородини проводять після обрізання та обробки від шкідників, до цвітіння. Не підживлюйте смородину під час цвітіння. Друге підживлення проводять після цвітіння, коли почнуть формуватися ягоди. Для цього використовуйте фосфорно-калійні добрива. Дотримуючись цих простих порад з сайту gordonua.com, ви зможете виростити на вашій ділянці здорову та плодоносну смородину.

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Чим підживити:

Аміачною селітрою: 1 ст. л. на 10 л води. Витрата: 5-10 л на кущ.

1 ст. л. на 10 л води. Витрата: 5-10 л на кущ. Перегноєм: 1 відро на кущ.

Як підживити:

Розпушіть землю навколо кущів. Внесіть розчин аміачної селітри. Зверху насипте перегній.

Пам'ятайте, що кращий час для підживлення – ранній ранок або пізній вечір, коли немає сонця.

Не забувайте про регулярний полив, особливо в спекотну та суху погоду.

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