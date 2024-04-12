Встигніть до Великодня: які рослини слід посадити вже зараз

Весна в розпалі, сонечко пригріває, а руки так і сверблять почати творити на грядках та клумбах. До Великодня вже зовсім трішки, тож час дізнатися, що ж можна й потрібно садити у квітні.

На сайті rbc.ua поділились порадами від досвідчених садівників, щоб ваш город та квітник ломились від врожаю та краси! Бажаємо вам рясного врожаю та квіткового настрою.

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Що садити у квітні?

Кущі:

Малину

Смородину

Аґрус

Порічки

Овочі:

Горох

Моркву (кінець квітня/початок травня)

Гарбузи

Патисони

Кабачки

Салат

Зелень

Редис

Томати (накрити плівкою)

Капусту (брюссельську, пекінську, білоголову, цвітну)

Квіти:

Іриси

Півонії

Хризантеми

Чорнобривці

Ротики

Інші:

Картоплю

Пам'ятайте:

Регулярно поливайте та мульчуйте саджанці.

Захищайте теплолюбні рослини плівкою від нічних заморозків.

Не забудьте про розсаду!

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