Встигніть до Великодня: які рослини слід посадити вже зараз
Весна в розпалі, сонечко пригріває, а руки так і сверблять почати творити на грядках та клумбах. До Великодня вже зовсім трішки, тож час дізнатися, що ж можна й потрібно садити у квітні.
На сайті rbc.ua поділились порадами від досвідчених садівників, щоб ваш город та квітник ломились від врожаю та краси! Бажаємо вам рясного врожаю та квіткового настрою.
Читайте також: Як удобрювати редиску, щоб вона виросла великою та солодкою: 3 способи
Що садити у квітні?
Кущі:
- Малину
- Смородину
- Аґрус
- Порічки
Овочі:
- Горох
- Моркву (кінець квітня/початок травня)
- Гарбузи
- Патисони
- Кабачки
- Салат
- Зелень
- Редис
- Томати (накрити плівкою)
- Капусту (брюссельську, пекінську, білоголову, цвітну)
Квіти:
- Іриси
- Півонії
- Хризантеми
- Чорнобривці
- Ротики
Інші:
- Картоплю
Пам'ятайте:
- Регулярно поливайте та мульчуйте саджанці.
- Захищайте теплолюбні рослини плівкою від нічних заморозків.
- Не забудьте про розсаду!
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно вирощувати редиску, аби її не їли черв'яки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!