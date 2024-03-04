Успіх залежить від генів: вчені дослідили як спадковість визначає наші здібності

Вчені вже давно досліджують, що робить людину успішною. Звичайно, одразу на думку спадає розум. І дійсно, когнітивні здібності відіграють важливу роль.

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Але, виявляється, не лише вони! Недавнє дослідження показало, що некогнітивні навички аж на 57% впливають на нашу освіту та життєвий успіх, пише ua-novosti.

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Що ж це за навички? Це, наприклад, самоконтроль, відповідальність, емпатія, мотивація, цілеспрямованість.

Вчені дослідили, що генетика цих навичок також пов'язана з ризиком розвитку деяких психічних розладів. Наприклад, той самий ген, який може допомогти людині довчитися до інституту, може трохи підвищити ризик шизофренії.

Це цікаве відкриття показує, що все в нашому організмі та житті взаємопов'язане. Не можна просто сказати, що "хороші" гени роблять людину успішною, а "погані" - ні.

Тож, якщо ви хочете бути успішними, не забувайте розвивати не лише свій інтелект, але й інші важливі навички.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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