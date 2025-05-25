Врожай вас приголомшить: городники дали дієві поради з вирощування картоплі

Картопля — одна з головних сільськогосподарських культур в Україні. Її вирощують і великі господарства, і власники невеликих присадибних ділянок. Однак навіть досвідчені городники іноді припускаються помилок, які знижують урожай.

Практичні рекомендації фахівців допоможуть вам виростити здорову та велику картоплю. Про це пише ТСН.

Посадковий матеріал: на що звернути увагу

Розмір бульб для посадки має значення. Великі бульби краще розрізати, залишаючи на кожній частині не менше трьох здорових вічок. Оптимальний варіант — середні бульби: вони швидше проростають і формують сильне коріння.

Перед висаджуванням картоплю потрібно проростити. За 4–5 тижнів до посадки бульби розкладають у світлому теплому приміщенні (+16–18°C), поки не з’являться паростки. Потім їх варто загартувати — потримати кілька днів при температурі близько +8°C. Це загартує рослини й зробить їх більш витривалими.

Як правильно садити: глибина та відстань

Правильна глибина висаджування залежить від регіону. У лісостепу найкраще садити на глибину 6–8 см, у північних районах — трохи менше. Також важливо не загущувати посадки: залишайте між лунками 30–40 см, а між рядами — не менше 60 см. Так картопля матиме достатньо місця для розвитку.

Догляд та підживлення

Після появи сходів потрібно регулярно перевіряти стан ґрунту. Агрономи радять використовувати мінеральні добрива, зокрема калійно-фосфорні. Вони сприяють дозріванню бульб. Органіка, особливо гній, може погіршити смак картоплі.

Поливати варто раз на тиждень, щоб волога проникала на глибину до 25 см. Для збереження вологи використовуйте мульчу — солому, перегній або спеціальний мульч-папір.

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Захист від фітофторозу та інших загроз

Фітофтороз — серйозна небезпека, особливо у вологу погоду. Щоб уникнути зараження, перед посадкою обробіть бульби розчином мідного купоросу або бордоської рідини. У період вегетації кілька разів обприскуйте кущі профілактичними засобами.

Ще один ефективний метод — посів сидератів (гірчиці, люпину) до або після картоплі. Вони покращують структуру ґрунту, знищують личинки шкідників та знижують ризик зараження нематодою.

Як стимулювати врожай

Маловідомий, але корисний прийом — часткове підламування бадилля через 10–14 днів після цвітіння. Це гальмує ріст зеленої маси та спрямовує всі поживні речовини до бульб. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити основне стебло.

Використовуючи ці рекомендації, ви зможете значно підвищити врожайність навіть на невеликій ділянці. Правильна підготовка, догляд і своєчасний захист — ключ до великого врожаю картоплі.

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