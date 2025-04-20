Врожай перевершить всі очікування: як правильно використовувати деревну золу

Зола, що утворюється під час спалювання органічних матеріалів рослинного походження, давно відома як ефективне натуральне добриво. Ще з давніх часів землероби помічали її позитивний вплив на ріст та врожайність культур.

Сучасні дослідження підтверджують: зола містить цілий комплекс макро- і мікроелементів, важливих для повноцінного розвитку рослин. Про це пише ТСН.

Найцінніші види золи

Хімічний склад золи залежить від виду деревини. Зола листяних порід зазвичай більш поживна, ніж зола хвойних. Молоді стовбури містять більше калію, ніж стара деревина. Саме калій, фосфор, кальцій та магній роблять деревну золу ефективним природним добривом.

Чому городники обирають золу

Завдяки натуральному складу та легкозасвоюваним елементам, зола — гідна альтернатива мінеральним добривам. Вона містить не лише калій і фосфор, а й залізо, магній, бор, марганець, молібден та інші мікроелементи. Особливо її цінують під час вирощування томатів — зола допомагає запобігти вершинній гнилі завдяки вмісту кальцію.

Деревна зола також підвищує pH ґрунту, як і вапно, однак має швидшу дію, хоча й потребує більшої кількості. Її використання не лише екологічно безпечне, а й економічно вигідне — вона безкоштовна для тих, хто має доступ до дров чи рослинних решток.

Крім того, зола допомагає боротися зі слимаками: при потраплянні на вологу шкіру шкідників вона викликає подразнення, відлякуючи їх від рослин.

Ефект від внесення золи може зберігатися до 2–4 років.

Як правильно використовувати золу

Попри численні переваги, деревна зола не містить азоту — він втрачається під час горіння. Тому культури з високою потребою в азоті потребують додаткового підживлення. Водночас, золу не варто поєднувати з азотними добривами — це може викликати втрати аміаку та шкодити рослинам.

Оскільки зола знижує кислотність ґрунту, вона ідеальна для кислих ґрунтів. Але її потрібно обережно застосовувати на нейтральних або лужних ділянках, щоб не викликати порушення балансу поживних речовин. Використовуйте тести або домашні методи (оцет і сода) для перевірки pH перед і після внесення.

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Для яких культур зола корисна

Добре реагують на золу:

Полуниця, яблуні, груші, сливи — для цвітіння і плодоношення потрібен калій.

— для цвітіння і плодоношення потрібен калій. Цибулинні — потребують кальцію для міцних стебел.

— потребують кальцію для міцних стебел. Томати, огірки, перець, капуста, буряк, морква, редька, смородина — золу додають до лунок або розсипають між рядами.

— золу додають до лунок або розсипають між рядами. Картопля — підходить лише для обробки бульб, бо на нейтральних і лужних ґрунтах зола може спричинити паршу.

Не рекомендується використовувати золу для:

Кислолюбних рослин (лохина, чорниця, півонії, соняшник, троянди) — підвищення лужності може викликати хлороз.

Зберігати золу потрібно в сухому місці. Волога вимиває поживні речовини та перетворює її на малоефективний осад.

Внесення золи: коли і скільки

Оптимально вносити золу наприкінці або на початку вегетаційного періоду — так вона встигне нейтралізуватись до початку активного росту рослин. Середня норма — близько 70 г на 1 м².

Для компосту золу додають тонким шаром (приблизно 2 см) поверх кожного шару органіки, перемішуючи купу після кожного додавання. У "холодні" компости її краще вносити в кінці сезону.

Не зловживайте — надлишок золи може спричинити засолення ґрунту.

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