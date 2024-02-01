Врожай на підвіконні: як вирощувати томати вдома

Томати – це смачні та поживні овочі, які можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в приміщенні. Вирощування томатів на підвіконні – це чудовий спосіб мати свіжі томати взимку, коли їх важко знайти на ринку. Крім цього, з цією справою впорається і новачок.

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Про це пише BHG.

Вибір сорту

При виборі сорту томатів для вирощування на підвіконні, враховуйте наступні фактори:

Розмір куща. Кімнатні томати повинні бути низькорослими, щоб їх можна було комфортно вирощувати в контейнері.

Розмір плодів. Кімнатні томати зазвичай мають невеликі плоди, які дозрівають швидше, ніж великі плоди.

Сорт. Існує безліч сортів томатів, які підходять для вирощування в приміщенні. При виборі сорту враховуйте свій смак і особливості вирощування.

Посів

Насіння томатів можна висівати в будь-який час року, але найкраще це робити навесні або влітку, коли світловий день довгий.

Наповніть контейнери ґрунтом для вирощування рослин у контейнерах.

Зробіть невеликі ямки в ґрунті на відстані 2-3 см одна від одної.

Покладіть насіння в ямки і присипте їх тонким шаром ґрунту.

Зволожте ґрунт водою.

Накрийте контейнери прозорою плівкою або склом, щоб створити парниковий ефект.

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Догляд

Томати, вирощені в приміщенні, потребують наступного догляду:

Освітлення. Томатів потрібно багато світла, тому їх слід розміщувати на сонячному вікні. Якщо вікно не дуже сонячне, можна використовувати фітолампи.

Температура. Томатів найкраще ростуть при температурі 21-27°C.

Полив. Помідори потрібно поливати регулярно, але не надто часто. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим.

Підживлення. Томатів потрібно удобрювати раз на тиждень розчином добрива для їстівних рослин.

Запилення. Томатів – самозапильні рослини, але все ж таки бажано трохи струшувати їх квітки, щоб покращити запилення.

Обрізка. Томатів потрібно обрізати, щоб вони краще плодоносили. Обрізайте бічні пагони, які ростуть нижче першої квіткової кисті.

Збір врожаю

Томати, вирощені на підвіконні, зазвичай дозрівають через 8-10 тижнів після посіву. Щоб перевірити, чи дозріли томати, натисніть на них. Якщо вони м’які, то готові до збору.

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