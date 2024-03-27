Врожай будете збирати відрами: як правильно висадити буряк у грунт

Хочете поласувати власноруч вирощеними соковитими та солодкими буряками? Не бійтеся, адже це не так складно, як може здатися на перший погляд! Дотримуйтесь наших порад, і ви будете приємно здивовані результатом.

Відео дня

Пам’ятайте, що буряк треба садити при певному температурному режимі. Крім того, варто звернути увагу на якість грунту. Про це пише тсн.

Читайте також: Коли пора садити редиску у відкритий ґрунт

Коли садити буряк?

Температура: оптимальна температура для посіву буряків - 10-12°C повітря та 8-10°C ґрунту.

оптимальна температура для посіву буряків - 10-12°C повітря та 8-10°C ґрунту. Народні прикмети: за народними прикметами, буряк можна садити, коли на березі з'являться маленькі листочки.

Сорти:

Швидкостиглі (80-110 днів): Червона куля, Пабло, Бордо.

Червона куля, Пабло, Бордо.

Середньостиглі (110-130 днів): Циліндра, Детройт, Мулатка.

Циліндра, Детройт, Мулатка.

Пізньостиглі (130-145 днів): Торпедо.

Торпедо. В Україні: сприятливий час для сівби буряків настає в середині-наприкінці квітня.

Які сорти буряка підходять для весняного посіву?

Морозостійкість: важливо вибирати ранні сорти з терміном дозрівання 50-80 днів.

важливо вибирати ранні сорти з терміном дозрівання 50-80 днів. Смакові якості: звертайте увагу на термін зберігання, смак та форму овоча.

звертайте увагу на термін зберігання, смак та форму овоча. Рекомендовані сорти: Браво, Червона Куля, Бордо 237, Ренова, Єгипетська Плоска.

Місячний календар:

Фази місяця: рекомендується сіяти буряк на Місяці, що спадає.

рекомендується сіяти буряк на Місяці, що спадає. Сприятливі дні в 2024 році: 1-5, 8-11, 28, 30 квітня.

Підготовка насіння:

Замочування: для кращого проростання можна замочити насіння на вологій тканині в теплому місці.

для кращого проростання можна замочити насіння на вологій тканині в теплому місці. Пророщування: важливо періодично зволожувати насіння, щоб воно не підсохло.

Посів буряків:

Освітлення: вибирайте добре освітлену ділянку.

вибирайте добре освітлену ділянку. Добрива: заздалегідь удобрити грядки компостом, гноєм, золою або аміачною селітрою.

заздалегідь удобрити грядки компостом, гноєм, золою або аміачною селітрою. Глибина сівби: 3-4 см.

3-4 см. Відстань між рядами: 20-30 см.

20-30 см. Відстань між насінням: 3 см.

3 см. Полив: важливо стежити за вологістю ґрунту.

Проріджування:

Перше проріджування: коли з'являться 1-2 листки, залиште між рослинами 5 см.

коли з'являться 1-2 листки, залиште між рослинами 5 см. Друге проріджування: коли буде 4-5 листків, залиште між коренеплодами 10-13 см.

Додаткові поради:

Регулярно прополюйте грядки.

Захищайте буряки від шкідників.

Збирайте врожай вчасно.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити чудовий урожай буряків, які стануть основою для багатьох смачних та корисних страв!

Нагадаємо, ми вже писали, коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати гарний врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!