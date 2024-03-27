Врожай будете збирати відрами: як правильно висадити буряк у грунт
Хочете поласувати власноруч вирощеними соковитими та солодкими буряками? Не бійтеся, адже це не так складно, як може здатися на перший погляд! Дотримуйтесь наших порад, і ви будете приємно здивовані результатом.
Пам’ятайте, що буряк треба садити при певному температурному режимі. Крім того, варто звернути увагу на якість грунту. Про це пише тсн.
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Коли садити буряк?
- Температура: оптимальна температура для посіву буряків - 10-12°C повітря та 8-10°C ґрунту.
- Народні прикмети: за народними прикметами, буряк можна садити, коли на березі з'являться маленькі листочки.
- Сорти:
- Швидкостиглі (80-110 днів): Червона куля, Пабло, Бордо.
- Середньостиглі (110-130 днів): Циліндра, Детройт, Мулатка.
- Пізньостиглі (130-145 днів): Торпедо.
- В Україні: сприятливий час для сівби буряків настає в середині-наприкінці квітня.
Які сорти буряка підходять для весняного посіву?
- Морозостійкість: важливо вибирати ранні сорти з терміном дозрівання 50-80 днів.
- Смакові якості: звертайте увагу на термін зберігання, смак та форму овоча.
- Рекомендовані сорти: Браво, Червона Куля, Бордо 237, Ренова, Єгипетська Плоска.
Місячний календар:
- Фази місяця: рекомендується сіяти буряк на Місяці, що спадає.
- Сприятливі дні в 2024 році: 1-5, 8-11, 28, 30 квітня.
Підготовка насіння:
- Замочування: для кращого проростання можна замочити насіння на вологій тканині в теплому місці.
- Пророщування: важливо періодично зволожувати насіння, щоб воно не підсохло.
Посів буряків:
- Освітлення: вибирайте добре освітлену ділянку.
- Добрива: заздалегідь удобрити грядки компостом, гноєм, золою або аміачною селітрою.
- Глибина сівби: 3-4 см.
- Відстань між рядами: 20-30 см.
- Відстань між насінням: 3 см.
- Полив: важливо стежити за вологістю ґрунту.
Проріджування:
- Перше проріджування: коли з'являться 1-2 листки, залиште між рослинами 5 см.
- Друге проріджування: коли буде 4-5 листків, залиште між коренеплодами 10-13 см.
Додаткові поради:
- Регулярно прополюйте грядки.
- Захищайте буряки від шкідників.
- Збирайте врожай вчасно.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити чудовий урожай буряків, які стануть основою для багатьох смачних та корисних страв!
Нагадаємо, ми вже писали, коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати гарний врожай.
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