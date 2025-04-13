Врожай носитимете відрами: як правильно садити квасолю

Перед висадкою насіння квасолі необхідно замочити в теплій воді. Для запобігання хворобам і шкідникам, рекомендовано обробити насіння розчином борної кислоти, тримаючи їх у ньому протягом 5 хвилин.

Квасоля добре росте на легких, добре дренованих ґрунтах, а ділянка повинна бути сонячною та захищеною від сильних вітрів. Уникайте висаджування на глинистих або занадто азотистих ґрунтах. Проте, навіть на виснажених ділянках, що не удобрювалися давно, квасоля покаже гарні результати, оскільки бобові сприяють насиченню ґрунту азотом, що стане корисним для інших культур в наступному сезоні. Про це пише Еспресо.

Якщо є можливість, підготуйте землю з осені — перекопайте ділянку та додайте перегній. Також корисно внести доломітове борошно, селітру, подвійний суперфосфат і калійні добрива. Якщо осіннього удобрення не вийшло, висаджуйте квасолю на місцях, де в попередньому році росли томати, капуста, картопля, баклажани або перці.

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Як правильно висаджувати квасолю

Метод посадки залежить від виду квасолі. Кущові сорти потрібно заглиблювати на 5-6 см, залишаючи між рослинами 20-25 см, а між рядами — до 40 см. В'юнкі сорти висаджують на відстані 25-30 см між рослинами, а між рядами — до 50 см.

У кожну лунку кладуть по 5-6 насінин. Після появи сходів обирають три найсильніші рослини, а зайві можна пересадити. Після посадки ґрунт треба ущільнити та добре полити.

Якщо на ніч прогнозують заморозки, покрийте грядки плівкою. Догляд включає регулярний полив, розпушування, прополювання та підживлення. В'юнкі сорти потребують підв’язування, коли почнуть активно рости.

Коли садити квасолю?

Квасолю можна садити в ґрунт лише після того, як мине загроза заморозків і температура ґрунту прогріється до 10°C і вище. Для найкращого росту квасолі необхідно щонайменше 12 годин світла на день. Зазвичай її висаджують у квітні або травні, а в північних регіонах — інколи й на початку червня.

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